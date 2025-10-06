В ЦБ назвали лидирующие символы для новой банкноты в 500 рублей

Изображение Академической (Елизаветинской) галереи, находящейся в Пятигорске, лидирует в онлайн-голосовании за символы для новой 500-рублёвой банкноты. Достопримечательность набрала более 430 тысяч голосов.

Академическая (Елизаветинская) галерея. Фото © Банк России

Конкурс, организованный Банком России, проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется разместить достопримечательности Пятигорска. Второе место среди знаковых мест региона занимает орёл на горе Горячей (более 120 тысяч голосов) и гора Бештау (67 тысяч голосов).

Голосование идёт и за изображение на оборотной стороне банкноты, где будут представлены символы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Безоговорочным лидером является гора Эльбрус (более 330 тысяч голосов). На втором месте – деловой центр «Грозный-Сити» (свыше 295 тысяч голосов).

На основе результатов голосования художники разработают дизайн банкноты, включая основной и фоновый рисунки. Окончательный вариант утвердит совет директоров Банка России. Выпуск обновлённой 500-рублёвой купюры запланирован на второе полугодие 2026 года. Такая банкнота дополнит серию модернизированных купюр, оформленных в единой концепции «одна банкнота — один федеральный округ». В обращении уже находятся купюры номиналом 100 и 5000 рублей.