Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 09:35

В ЦБ назвали лидирующие символы для новой банкноты в 500 рублей

Академическая галерея лидирует в голосовании за символ для новой банкноты в ₽500

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

Изображение Академической (Елизаветинской) галереи, находящейся в Пятигорске, лидирует в онлайн-голосовании за символы для новой 500-рублёвой банкноты. Достопримечательность набрала более 430 тысяч голосов.

Академическая (Елизаветинская) галерея. Фото © Банк России

Академическая (Елизаветинская) галерея. Фото © Банк России

Конкурс, организованный Банком России, проходит с 1 по 14 октября. На лицевой стороне купюры планируется разместить достопримечательности Пятигорска. Второе место среди знаковых мест региона занимает орёл на горе Горячей (более 120 тысяч голосов) и гора Бештау (67 тысяч голосов).

Голосование идёт и за изображение на оборотной стороне банкноты, где будут представлены символы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Безоговорочным лидером является гора Эльбрус (более 330 тысяч голосов). На втором месте – деловой центр «Грозный-Сити» (свыше 295 тысяч голосов).

На основе результатов голосования художники разработают дизайн банкноты, включая основной и фоновый рисунки. Окончательный вариант утвердит совет директоров Банка России. Выпуск обновлённой 500-рублёвой купюры запланирован на второе полугодие 2026 года. Такая банкнота дополнит серию модернизированных купюр, оформленных в единой концепции «одна банкнота — один федеральный округ». В обращении уже находятся купюры номиналом 100 и 5000 рублей.

ЦБ отобрал шесть символов Пятигорска для новой купюры в 500 рублей
ЦБ отобрал шесть символов Пятигорска для новой купюры в 500 рублей

Напомним, ранее Центробанк объявил о разработке дизайна новой 500-рублёвой купюры. Сообщалось, что она сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму и будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру – Пятигорску. Однако философ Александр Дугин высказал мнение, что на купюре следует изобразить Одессу и Харьков.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar