Редкая израильская РЛС RADA уничтожена на Запорожском и Херсонском направлениях

Как сообщили в МО РФ, расчеты группировки «Днепр» поразили и вывели из строя данный комплекс во время ударов по украинским позициям на нескольких участках фронта. По данным военного ведомства, уничтожение цели произошло при огневом воздействии в районах Лукьяновского, Малой Токмачки и Степногорска в Запорожской области, а также вблизи населённых пунктов Львово и Тягинка в Херсонской области. Отмечается, что эта станция была предназначена для контроля воздушного пространства и обнаружения летательных аппаратов и считалась одним из редких образцов вооружения в арсенале ВСУ.