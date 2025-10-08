В ЦБ РФ сообщили, что до 98% россиян держат не больше пяти карт в одном банке

Подавляющее большинство жителей России — до 98% — имеют не более пяти банковских карт в одном кредитном учреждении. Об этом заявила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах форума «Финополис-2025».

«У нас нет на сегодня единого реестра карт, который бы мог предоставить картину, в каком диапазоне разброс карт на одного человека в разных банках. У нас есть информация о предельном количестве карт в каждом банке. Мы такой статистикой располагаем и я могу сказать, что 95-98% людей имеют до 5 карт в одном банке», —

Алла Бакина.

Она уточнила, что в настоящее время в рамках законодательных инициатив обсуждается вопрос о количестве банковских карт у одного клиента. Для сбора полноценной статистики и принятия взвешенных решений потребуется введение отложенной нормы, позволяющей получить объективные данные по данному вопросу.

Сегодня в Национальной системе платёжных карт напомнили, что в России будут постепенно выводиться из использования карты систем Visa и Mastercard. Причиной тому не коммерческие соображения, а технические: у них истекает срок действия платёжных сертификатов. Отключить всё карты сразу не получится, поэтому приводить план в исполнение будут в несколько этапов.