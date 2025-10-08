Мощи Будды Шакьямуни могут доставить в Россию уже 11 октября

Священные реликвии Будды Шакьямуни могут быть доставлены в Россию уже в субботу, 11 октября. Об этом сообщил председатель Центрального духовного управления буддистов геше Йонтен (Сергей Киришов) в комментарии для РИА «Новости».

«Работа по организации визита священных реликвий Будды Шакьямуни не прекращалась как с индийской, так и с российской стороны. На сегодняшний день удалось решить практически все технические вопросы, и в самое ближайшее время приезд реликвий состоится. Предварительная дата — 11 октября», — цитирует его агентство.

Ранее, в сентябре, духовный лидер сообщал о переносе сроков доставки одной из величайших буддийских святынь. Согласно летнему заявлению правительства Калмыкии, мощи основателя буддизма впервые должны были быть принесены в Россию для поклонения верующих в рамках III Международного буддийского форума в Элисте.

