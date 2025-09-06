Мессенджер MAX
6 сентября, 14:58

В Петербург доставят ковчег с мощами святителя Луки Крымского

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербург прибудет одна из величайших святынь для про славного мира — ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского, прославленного подвигом исповедничества и даром исцеления. С 13 сентября реликвия будет выставлена для поклонения в Казанском храме Новодевичьего монастыря.

В день прибытия состоится торжественная встреча и Божественная литургия. С раннего утра до позднего вечера верующие смогут молиться перед мощами святителя Луки и участвовать в молебнах с акафистом. Мощи пробудут в Северной столице до 21 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского фельдшера скорой помощи Александра Печелатова, которого в ноябре 2024 года зарезал нетрезвый пациент. Трагедия произошла в ноябре 2024 года в Иркутской области: в ходе госпитализации нетрезвого 53-летнего мужчины между ним и фельдшером скорой возник словесный конфликт, который с подачи пациента перерос в поножовщину. Тот ударил медика в грудь и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, но не смогли спасти. Убийцу вскоре поймали.

Борис Эльфанд
