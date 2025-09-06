В Петербург доставят ковчег с мощами святителя Луки Крымского
Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербург прибудет одна из величайших святынь для про славного мира — ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского, прославленного подвигом исповедничества и даром исцеления. С 13 сентября реликвия будет выставлена для поклонения в Казанском храме Новодевичьего монастыря.
В день прибытия состоится торжественная встреча и Божественная литургия. С раннего утра до позднего вечера верующие смогут молиться перед мощами святителя Луки и участвовать в молебнах с акафистом. Мощи пробудут в Северной столице до 21 сентября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
