В Петербург доставят ковчег с мощами святителя Луки Крымского

В Санкт-Петербург прибудет одна из величайших святынь для про славного мира — ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского, прославленного подвигом исповедничества и даром исцеления. С 13 сентября реликвия будет выставлена для поклонения в Казанском храме Новодевичьего монастыря.