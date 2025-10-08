«Даже при секвестре не насобираем»: В Раде признали невозможность повышения зарплат военным

Депутат Верховной рады Украины Богдан Кицак официально заявил об отсутствии в государственном бюджете средств для повышения денежного довольствия военнослужащим. Соответствующее признание прозвучало в его комментарии изданию «Новости.LIVE» при обсуждении возможного увеличения зарплат на 10 тысяч гривен.

«Технически это сложно реализуемо… Даже если мы проведём секвестр всех внутренних программ, мы не насобираем этой суммы денег», — констатировал парламентарий.

По его расчётам, для реализации предложения потребуется дополнительно 100 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов), которые невозможно изыскать даже путём радикального сокращения внутренних расходов.

Ранее сообщалось, что украинская армия может столкнуться с существенными финансовыми трудностями в следующем году из-за недостаточного финансирования в государственном бюджете. Прогнозируется дефицит в размере от 150 до 300 миллиардов гривен, предназначенных для выплаты заработной платы военнослужащим ВСУ. При этом общие расходы на оборону сохранятся на уровне текущего года. Для покрытия бюджетного разрыва и обеспечения нужд армии, включая своевременную выплату зарплат, украинское правительство ведёт переговоры с Европейским Союзом о финансовой поддержке.