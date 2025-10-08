Валдайский форум
8 октября, 18:35

В Афганистане заблокировали доступ к Instagram*, Facebook* и Snapchat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

В Афганистане несколько интернет-провайдеров ограничили доступ к популярным социальным сетям Instagram*, Facebook* и Snapchat. Об этом сообщила служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Данные показывают, что социальные сети Instagram*, Facebook* и Snapchat теперь ограничены несколькими провайдерами в Афганистане, инцидент последовал за отключением телекоммуникаций на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Миссия ООН в Афганистане заявила, что от всемирной сети были отрезаны более 43 миллионов человек. Представители организации также подчеркнули, что отключение интернета негативно сказалось на критически важных сферах, включая предоставление финансовых, банковских и медицинских услуг.

Напомним, 29 сентября в Афганистане произошло полное отключение интернета. Этому предшествовали сообщения СМИ о распоряжении верховного лидера Исламского Эмирата Хайбатуллы Ахундзады запретить проводной интернет в отдельных регионах для «предотвращения безнравственного поведения». По словам чиновников, данный шаг парализовал работу многих правительственных служб.

* Соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Александра Мышляева
