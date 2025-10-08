«Вы не поверите сколько»: Гордон объяснил, почему не может отказаться от гражданства США

Телеведущий Александр Гордон раскрыл причину, по которой не отказывается от гражданства Соединённых Штатов. Он рассказал об этом в интервью изданию StarHit.

«У них есть так называемый exit tax. То есть, если хочешь выйти (отказаться от статуса гражданина США. — Прим. Life.ru), заплати. Вы не поверите сколько. Они оценивают всё имущество, что у тебя есть: и банковские счета, и недвижимость, и автомобили, всё. И требуют 30 процентов [от общей стоимости имущества] отдать им», — заявил Гордон.

Он добавил, что процедура выхода из гражданства требует крупных финансовых вложений. По его словам, даже после официального отказа человек ещё в течение пяти лет продолжает оставаться налоговым резидентом Америки. Гордон признался, что однажды уже собирался отказаться от паспорта, но передумал, столкнувшись со всей сложностью процесса. Телеведущий подчеркнул, что ему абсолютно безразлично наличие американского гражданства, и отметил, что последний раз посещал США около двенадцати лет назад.

