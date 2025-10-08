Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 18:24

Путин подарил Рахмону книгу об истории таджикского народа и картину Бирштейна

Эмомали Рахмон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Эмомали Рахмон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели неформальную встречу в душанбинском Ботаническом саду «Ирам», после которой у них запланирован обед. Российского лидера, прибывшего с государственным визитом, встретили у трапа самолёта, и он уже возложил цветы к монументу Исмаилу Сомони.

Президент России преподнёс своему таджикскому коллеге роскошно оформленную книгу.

«Такая книга, называется «Таджики». Их всего 25», рассказал Путин.

Российский лидер пояснил, что дарит первый экземпляр этого издания. Он охарактеризовал книгу как фундаментальный научный труд, обобщающий историю, антропологию и этнографию таджикского народа, включая данные о его расселении и информацию из последней переписи населения России. По словам Путина, в работе хорошо изложена как история, так и современность.

«Самый дорогой подарок. «Таджики» — это «от и до». Самый лучший подарок», выразил восхищение Рахмон.

Кроме того, российский президент подарил визави картину «Таджикские друзья» работы советского художника-импрессиониста Макса Бирштейна.

Визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони
Визит Путина в Таджикистан начался с возложения венка к памятнику Исмоилу Сомони

Напомним, что по итогам делового визита в Таджикистан у Владимира Путина запланирована встреча с представителями прессы. Глава РФ пробудет в Душанбе до 10 октября и за это время поучаствует в двух международных форумах: саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании руководителей стран СНГ. Беседа с журналистами состоится после этих мероприятий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Эмомали Рахмон
  • Таджикистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar