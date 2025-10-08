В Липецке автомобиль провалился в яму из-за подмыва грунта

В Липецке легковой автомобиль провалился в яму на дороге из-за подмыва грунта. Об этом сообщили в мэрии города. В администрации добавили, что инцидент произошёл ночью в 15-м микрорайоне.

«Произошёл провал из-за того, что горячая вода подмыла грунт… «РИР Энерго» сообщает, что ущерб собственнику автомобиля будет возмещён», — пояснили в Telegram-канале мэрии Липецка.

По информации мэрии, место происшествия оперативно огородили, а воду откачали. Компенсация ущерба владельцу автомобиля будет произведена страховой компанией в рамках договора о страховании ответственности.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошёл необычный инцидент, когда припаркованный автомобиль Lada Kalina внезапно провалился под землю из-за просадки грунта во дворе жилого дома. Как сообщает городское Управление гражданской защиты, происшествие случилось поздней ночью, обошлось без пострадавших. Момент был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения. На опубликованных кадрах видно, как под автомобилем неожиданно образуется большая яма, после чего машина падает в неё капотом вперёд. От сильного удара о землю на транспортном средстве автоматически включилась аварийная сигнализация.