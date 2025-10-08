Валдайский форум
Регион
8 октября, 19:04

В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

На территории Воронежской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

«Внимание! Опасность атаки беспилотных воздушных судов», — предупредили в ведомстве.

Жителям Свердловской области глушат мобильный интернет из-за угрозы БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что в Липецке были уничтожены обломки украинского беспилотника, упавшего на жилой дом на улице Будённого. Только после этого жильцы смогли спокойно разойтись по квартирам. Власти обещали в самые кратчайшие сроки провести ремонт повреждённого здания.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

