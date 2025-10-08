В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

Ранее Life.ru сообщал, что в Липецке были уничтожены обломки украинского беспилотника, упавшего на жилой дом на улице Будённого. Только после этого жильцы смогли спокойно разойтись по квартирам. Власти обещали в самые кратчайшие сроки провести ремонт повреждённого здания.