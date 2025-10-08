Валдайский форум
8 октября, 19:17

Постпред при ОЗХО: РФ вновь фиксирует использование химического оружия Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fred Marie

Россия продолжает зафиксировать применение Киевом химического оружия и наличие сетей лабораторий для его производства на территории Украины. Постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин озвучил эту информацию.

«Вызывает серьёзную обеспокоенность обстановка вокруг применения химоружия на Украине. Российская сторона продолжает фиксировать не только случаи использования украинскими националистами токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие по всей Украине разветвлённой сети лабораторий для их массового производства», — отметил он на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Россия готова предоставить экспертам ОЗХО контрольные пробы и другие материалы, подтверждающие факты применения Киевом боевых отравляющих веществ. Тарабрин добавил, что Россия обратилась в Техсекретариат ОЗХО с просьбой направить экспертов для оказания технической помощи согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Представитель РФ выразил надежду на организацию этого визита и отметил готовность передать контрольные пробы и аналитические материалы для анализа.

В начале сентября спасатели Днепропетровска официально предупреждали жителей возможной химической угрозе и рекомендовали закрыть окна. Соответствующее сообщение распространяло местное сообщество.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

