Немецкая партия АдГ исключила депутата за участие в конференции в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski
Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» исключило депутата Роберта Риша за участие в международном собрании антиглобалистов, проходившем в Санкт-Петербурге. О данном решении проинформировала фракция, о чем передает издание Welt.
«В среду фракция исключила 41-летнего политика из своих рядов», — сказано в сообщении.
В партии намерены довести процедуру до конца и исключить политика также из рядов самой АдГ. Как пояснили в гамбургском отделении, проведённое мероприятие имело антидемократическую направленность и полностью противоречило партийным ценностям. Со своей стороны Роберт Риш заявил, что оказался на конференции случайно в рамках своего частного визита. По словам депутата, давняя знакомая просто пригласила его составить ей компанию, а о сути события он представления не имел. Риш добавил, что возможность выступить ему предоставили спонтанно, и он никак не реагировал на заявления других участников.
Ранее Life.ru сообщал, что популярность канцлера Германии Фридриха Мерца обновила антирекорд из-за ожидаемого падения благосостояния населения. Опрос демонстрирует, что 71% немцев не одобряют его деятельность, а доля сторонников составляет только 26%. Жёстче всего к политику относятся избиратели «Альтернативы для Германии» (97%) и Левой партии (89%).
