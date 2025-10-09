Житель Черкасс не пережил медосмотра в военкомате, а в ТЦК заявили, что он упал
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
В Черкассах мужчина скончался во время прохождения медицинского осмотра в территориальном центре комплектования. Об этом заявили в областном ТЦК.
Пресс-служба военкомата уверяет, что у призывника случился эпилептический приступ в автобусе. По версии ТЦК, в результате падения он получил удар головой и впоследствии скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, а внутри самого ТЦК начато служебное расследование.
Ранее другой житель Черкасс рассказал, что в последнее время сотрудники ТЦК стали «бусифицировать» даже наркоманов и людей с тяжёлыми заболеваниями, вроде туберкулёза. По словам мужчины, его самого уже несколько месяцев держат в черкасском военкомате и возят по разным воинским частям, где пытаются пристроить, но призывника никуда не хотят брать из-за проблем со здоровьем.
