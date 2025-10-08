Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у неё есть один важный вопрос к населению Украины, который продолжает терпеть киевский режим. На эти рассуждения дипломата натолкнули новые скандалы с действиями сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата).

«Когда народ на Украине очнётся? Я бы хотела задать этот вопрос напрямую», — заявила Захарова на брифинге, комментируя жёсткую мобилизацию в Незалежной.

Дипломат напомнила, что в украинских городах военкомы теперь хватают даже завершивших службу по состоянию здоровья бывших солдат ВСУ, после чего признают их годными и отправляют на фронт. По словам Захаровой, именно списанные в тыл украинские военнослужащие представляют опасность для руководства Украины, ведь они могут рассказать населению всю правду о положении дел на передовой, а также о незаконных приказах командиров ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, как в селе Чумаки Днепропетровской области насильно мобилизовали местного жителя. Люди в гражданской одежде, без нагрудной камеры и военной формы, протащили пойманного по земле и насильно затолкали в микроавтобус. А митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) обратился в ООН с просьбой обратить внимание на ситуацию, посетовав, что священнослужители УПЦ могут получить отсрочку от призыва только при переходе в раскольническую Православную церковь Украины.