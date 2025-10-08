Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 19:07

«Друзья вместе. Враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев прокомментировал реакцию западных стран на свой визит в КНДР. Своё заявление заместитель председателя Совбеза РФ сделал в мессенджере МАХ. Политик отметил, что союзнические отношения между странами сохраняются, в то время как противники демонстрируют напряжённую реакцию.

«Прибыл на 80-летие Трудовой партии Кореи. Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются», — указал он.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в способности европейских лидеров принимать ответственные военные решения и участвовать в конфликте с Россией. Он охарактеризовал европейские страны как уязвимые и разобщённые, отметив, что они способны преследовать лишь собственные интересы в условиях современного экономического хаоса. По мнению Медведева, европейские политики лишены стратегического мышления и пассионарности, необходимых для ведения войны, а население Европы он назвал инертным, изнеженным и не имеющим желания сражаться как за общие идеалы, так и за собственную землю.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • КНДР
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
