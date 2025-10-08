В возрасте 85 лет умер известный театровед и эксперт по Шекспиру Алексей Бартошевич. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве в театральной семье: его отец, Вадим Шверубович, основал постановочный факультет Школы-студии МХАТ, а дед, Василий Качалов, был актёром МХАТа.

Он учился на театроведческом факультете ГИТИСа, где начал углублённо исследовать творчество Уильяма Шекспира. Его дипломная работа носила название «Гамлет» в интерпретации Немировича-Данченко. В дальнейшем он защитил кандидатскую диссертацию в 1965 году и докторскую в 1985 году, обе посвящённые Шекспиру. Бартошевич является автором нескольких монографий о великом драматурге и его произведениях, а также опубликовал около 200 статей по театроведению. В Российской академии наук он возглавлял Шекспировскую комиссию.

В 2008 и 2011 годах Бартошевич возглавлял жюри Российской национальной премии и фестиваля «Золотая маска» в категории «Драматический театр и театр кукол», а в 2020 году получил эту премию за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни скончался итальянский актёр Ремо Джироне, получивший всенародную известность благодаря роли Тано Каридди в культовом телесериале о мафии «Спрут». Начав карьеру в театре, актёр обрёл широкую популярность после выхода сериала, где его персонаж впервые появился в третьем сезоне и оставался ключевой фигурой на протяжении восьми сезонов вплоть до десятого включительно.