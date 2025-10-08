17-летнего сына легендарного боксёра Артуро Гатти нашли мёртвым

Артуро Гатти-младший, сын известного канадского боксёра Артуро Гатти, скончался в возрасте 17 лет. Его тело было найдено в квартире в Мексике, где он жил с матерью Амандой Родригес, сообщает The Ring.

Причина смерти пока не установлена. По информации Daily Mail, тело подростка обнаружил сосед. Гатти-младший был боксёром-любителем и мечтал участвовать в Олимпийских играх, прежде чем перейти в профессионалы.

Его отец, Артуро Гатти-старший, умер при загадочных обстоятельствах в 2009 году в Бразилии, когда сыну был всего один год. Гатти-старший был чемпионом мира в двух весовых категориях. В 2013 году его посмертно включили в Международный зал боксёрской славы.

