Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 20:42

Фэллон: Трамп признался в «любви к Путину» на встрече с премьером Канады

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

На встрече в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьером Канады Марком Карни произошёл неожиданный и забавный диалог, в ходе которого американский лидер признался в «любви к Путину». Об этом рассказал телеведущий Джимми Фэллон.

В какой-то момент Карни сказал, что «обожает путИн», имея в виду традиционное канадское блюдо – «putin», приготовленный из картофеля с подливкой и сыром. А вот хозяин Белого дома ответил своему собеседнику неожиданно.

«Трамп тут же ответил: «Я тоже! Только правильно говорить ПУтин. Я тоже его люблю», – рассказал Фэллон.

Карни поблагодарил Трампа за приём – это уже второй визит премьера Канады в США за этот год. Изначально он хотел провести встречу в Канаде, но, по словам Фэллона, из-за репутации Трампа вряд ли смог бы потом вернуться обратно в США.

В ГД объяснили, как Путин обыгрывает провокации Трампа и сохраняет тёплые отношения с США
В ГД объяснили, как Путин обыгрывает провокации Трампа и сохраняет тёплые отношения с США

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп на день рождения Путина заявил о разочаровании в российском лидере. Он отметил, что конфликт на Украине оказался сложнее, чем ожидалось, несмотря на его хорошие личные отношения с президентом РФ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar