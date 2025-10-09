Валдайский форум
Лавров предупредил о рисках из-за курдской проблемы в Сирии

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава МИД России Сергей Лавров выразил опасения по поводу курдской проблемы в Сирии. Он отметил, что если «игры» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм перейдут в нечто конкретное, то это может вызвать агрессивные последствия в других странах региона. Лавров заявил об этом в интервью проекту «Мосты на Восток».

«Традиционные опасения многих заключаются в том, что «взорвётся» курдская проблема, потому что если эти «игры» с сирийскими курдами «в автономию, в сепаратизм» выльются во что-то конкретное, то курдская проблема может взорваться во всех других странах региона», — подчеркнул министр.

Он счёл такую ситуацию серьёзным риском. Лавров добавил, что все страны, влияющие на ситуацию, должны быть заинтересованы в единстве Сирии.

7 октября армия Сирии договорилась с командующим курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) о полном прекращении огня вдоль линии фронта на севере и северо-востоке Сирии. Днём ранее в регионе начались вооруженные столкновения между официальной армией и альянсом СДС.

