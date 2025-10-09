Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 21:56

Директор офиса Госдепа США по России прибыл с визитом в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert

Директор офиса Госдепартамента США по России Питер Андреоли находится с визитом в Москве. По информации диппредставительства США, целью поездки стали плановые консультации с дипломатами американского посольства.

В ходе визита у Андреоли также состоялись ограниченные контакты с российскими официальными лицами, включая встречи в Министерстве иностранных дел. Обсуждались вопросы работы посольств в обеих странах и текущие дипломатические процессы, сообщает РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Москва пообещала ответить на ограничение передвижения российских дипломатов в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие меры «возведением новых разделительных стен». В Кремле подчеркнули, что соответствующая реакция России последует в ближайшее время.

