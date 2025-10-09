На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

У берегов Камчатки за последние сутки произошло 16 афтершоков магнитудой до 5,0. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю, подземные толчки в населённых пунктах не ощущались, но специалисты продолжают круглосуточный мониторинг сейсмообстановки.

Сутками ранее в том же районе регистрировалось 15 афтершоков, три из которых были ощутимы. По данным вулканологов, после мощного землетрясения 30 июля активность исполинов заметно возросла. Сейчас под наблюдением учёных находятся сразу шесть вулканов – Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Камбальный и Крашенинников.

«Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», – подчеркнули в МЧС, добавив, что специалисты продолжают следить за возможным выбросом пепла.

Ранее Life.ru писал, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла высотой более пяти километров. Шлейф растянулся на десятки километров, для авиации объявили оранжевый уровень опасности. Учёные предупреждают, что активность Шивелуча и соседних исполинов остаётся высокой, и любое сотрясение земли может стать для них новым «толчком к пробуждению».