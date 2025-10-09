В Петропавловске-Камчатском отменили уроки второй смены из-за циклона

Утром 9 октября власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия во второй смене в школах. Городская администрация объяснила такое решение ухудшением погодных условий, связанным с охотоморским циклоном, который накрыл Камчатку.

С утра в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, а также в некоторых местностях Елизовского и Усть-Большерецкого округов облачность принесла сильный дождь со снегом и местами мокрый снег. Ветер усилился до 18-23 метров в секунду, а в некоторых районах достигал 25-30 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Камчатскому краю предупредило об опасности налипания мокрого снега на провода и деревья. На дорогах наблюдается гололедица. По прогнозу Камчатгидрометцентра, циклон будет продолжать влиять на погоду в южных и центральных районах полуострова до конца дня. Спасатели находятся в режиме повышенной готовности.

А в столице первый снег ждут не раньше конца октября. Снег в Москве с высокой вероятностью выпадет 30 и 31 октября. По оценке синоптиков, предполагаемый период первых снегопадов полностью соответствует климатическим нормам Москвы.