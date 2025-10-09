«Это уже не военная миссия»: Лавров рассказал, как Россия перестраивает политику в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет пересматривать формат своего присутствия в Сирии. В интервью проекту «Мосты на Восток» он пояснил, что РФ больше не видит свою задачу в военной поддержке законных властей, как это было в годы активного конфликта.

«Президент Путин не раз говорил, что мы не будем оставаться вопреки воле сирийского руководства. Но, судя по всему, и Дамаск, и целый ряд стран региона заинтересованы, чтобы наше присутствие сохранялось. Конечно, это уже не присутствие для военной поддержки. Надо переформатировать функционал», – отметил он.

Лавров напомнил, что сотрудничество России и Сирии продолжается со времён Советского Союза. Москва помогала арабской республике развивать экономику, социальную сферу и готовить национальные кадры. Теперь, по его словам, взаимодействие будет строиться вокруг гуманитарных и инфраструктурных проектов – например, создания «гуманитарного хаба» через сирийские порты и аэропорты для поставок в страны Африки и Персидского залива.

«Есть обоюдный интерес. Мы готовы согласовывать детали и продолжать работу в новых условиях», – уточнил министр.

Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров предупреждал о рисках, связанных с курдской проблемой в Сирии. По его словам, если идеи автономии курдов перейдут в реальность, это может спровоцировать волну конфликтов по всему региону. Министр подчеркнул, что единство Сирии – ключ к стабильности на Ближнем Востоке.