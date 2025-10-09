Ожидающий депортации украинец просится на СВО из страха пыток и смерти в ВСУ

Украинец, которого должны выдворить из России, обратился с просьбой остаться в стране. Он боится пыток и гибели в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Суд в Чертаново приговорил мужчину к восьми годам колонии за вымогательство и незаконное лишение свободы.

После освобождения его должны были депортировать на Украину. Однако из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области.

Опасаясь депортации, украинец подал заявление на временное убежище, но получил отказ. Во время заседания о продлении срока пребывания в миграционном центре он признался, что боится возвращаться на Украину.

«Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть», — приводит пояснения украинца РИА «Новости».

Согласно опубликованным агентством данным, мужчина считает себя «пророссийским человеком» и «беженцем», «выступал за поддержку России в Донецке, в том числе за сохранение памятника Ленину», а также выражал желание участвовать в СВО.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, который служит на стороне России, отказался от гражданства Великобритании. Он признался, что осознал невозможность вернуться домой и уничтожил свой паспорт, заявив о нежелании быть частью «сатанинской страны».