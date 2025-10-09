Спасатели 12-й день не могут найти следы семьи Усольцевых, пропавшей в горах Сибири

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжаются уже вторую неделю, но пока безрезультатно. Несмотря на участие сотен спасателей и добровольцев, пока не удалось найти ни следов, ни вещей туристов.

МЧС обследовало сотни километров тайги в поисках Усольцевых. Видео © Telegram / МЧС Красноярского края

По данным МЧС, за последние сутки специалисты обследовали более 40 квадратных километров тайги и почти 800 километров лесных дорог. В воздух поднимали дроны, но и они не помогли обнаружить ни палаток, ни костров, ни личных вещей пропавших. Всего в операции участвуют 234 человека и 51 единица техники.

Тем временем Следственный комитет опроверг слухи о том, что телефон главы семьи Сергея Усольцева якобы «вышел в сеть» среди ночи. В ведомстве уточнили РИА «Новости», что мужчина действительно пользовался тремя номерами, но никаких сигналов с них не зафиксировано.

Семья – двое взрослых и пятилетняя девочка – отправилась в поход 28 сентября. По плану они должны были пройти маршрут за три часа и вернуться на турбазу в посёлке Кутурчин, но с тех пор об их судьбе ничего не известно. Следователи рассматривают разные версии от несчастного случая до дикой природы.

Ранее Life.ru писал, что в поисках пропавшей семьи спасатели прочёсывают горные районы каждый день. Плохая погода и первый снег серьёзно мешают операции, но поисковики продолжают работать без остановки.