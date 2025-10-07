Валдайский форум
7 октября, 08:16

Белая мгла или звери: Названы вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ

Прошло уже больше недели с момента, как семья Усольцевых пропала 28 сентября в тайге в Красноярском крае, следствие и волонтёры без передышки расчищают следы в снегу. Туристы бесследно исчезли в, казалось бы, простом однодневном выходе. Об основных версиях исчезновения семьи сообщает Kp.ru.

Штормовые предупреждения сорвали групповую экспедицию с гидом. Тем не менее, супруги с пятилетним ребёнком и корги Ладой приехали в посёлок Кутурчин и решились на упрощённый маршрут к горе Буратинка, рассчитывая на короткое «погодное окно». Но внезапная снежная буря могла стереть все ориентиры: нулевая видимость и пронизывающий ветер заставили идти вслепую и, вероятно, свернуть с тропы в поисках укрытия.

Существует также вероятность нападения диких животных, ведь с вертолётов в зоне видно медведей, кабанов и волчьи стаи. Однако эксперты по выживанию уверяют, что хищники обычно избегают людей. Более реалистичный сценарий для следствия — травма или внезапное заболевание одного из членов семьи. Кто‑то мог получить перелом или обострилась хроническая болезнь. Если один не мог идти, остальные, по логике, остались бы с ним, строили укрытие или шли на поиски ближайшей охотничьей избы.

СК: Усольцевы не покидали территорию Красноярского края общественным транспортом
Кстати, некоторые спасатели считают, что здесь имеет место и криминальная версия исчезновения семьи Усольцевых. Дело в том, что в отдалённых районах Красноярского края есть тюрьмы, а коренное население отличается весьма буйным нравом. В данный момент их продолжают искать в общей сложности 356 человек. Спасатели прочесали уже 229 километров дорог в поисках пропавших.

