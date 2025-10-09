Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 04:54

В Ростовской области сбитый украинский БПЛА упал во двор частного дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В Ростовской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Родионово-Несветайском районе. БПЛА упал прямо во двор частного дома: повреждены фасад, окна и входная дверь, но люди не пострадали, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Возгорание во дворе оперативно потушено, ещё в одном доме разбиты стёкла», – написал он в телеграм-канале.

Также пожарные быстро справились с загоревшейся сухой травой за населённым пунктом, уточнил губернатор. По его словам, атака ПВО была отражена без последствий для местных жителей – никто из людей не пострадал.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО ночью 9 октября уничтожили 19 украинских дронов в семи регионах, включая Волгоградскую, Брянскую и Курскую области. Самый сильный удар пришёлся на Волгоград – там сбили девять БПЛА.

Юния Ларсон
