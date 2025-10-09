В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых

Следователи получили новый ориентир в расследовании исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае: зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. Он был обнаружен на расстоянии 7 километров от посёлка Кутурчин в Партизанском районе. Именно в этом квадрате сосредоточены все поисковые работы.

По данным ГСУ СК России по Красноярскому краю, сигнал зафиксировали специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». В зоне обнаружения сигнала сосредоточены все поисковые работы, однако сложный рельеф, глубокий снег и низкая температура сильно осложняют операции.

Район поисков семьи Усольцевых. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю

«Поиски ведутся с применением высокотехнологичной комплексной техники, а работу координируют заместитель руководителя управления, следователи и криминалисты», – уточнили в СК.

Расследование уголовного дела по факту исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжается, а поисковики не прекращают работу ни днём, ни ночью.

Ранее Life.ru писал, что спасатели вторую неделю прочёсывают горы Красноярского края в поисках семьи Усольцевых. Уже обследовано более 40 квадратных километров тайги и почти 800 километров лесных дорог. Сотни добровольцев и дроны продолжают искать палатки, костры и личные вещи пропавших.