Российские дроны поразили портовую инфраструктуру под Одессой

Ночью российские беспилотники нанесли удары по целям в Черноморске Одесской области. По данным украинских источников, после атаки в городе были зафиксированы отключения электроэнергии.

Отмечается, что в результате попаданий возникли возгорания в нескольких зданиях, в том числе на территории порта, где находились контейнеры с растительным маслом и топливом. Мэр города Василий Гуляев заявил, что электроснабжение частично отсутствует, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.