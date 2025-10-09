Российские дроны поразили портовую инфраструктуру под Одессой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol
Ночью российские беспилотники нанесли удары по целям в Черноморске Одесской области. По данным украинских источников, после атаки в городе были зафиксированы отключения электроэнергии.
Взрывы в Черноморске. Видео © X / _Deniel979_
Отмечается, что в результате попаданий возникли возгорания в нескольких зданиях, в том числе на территории порта, где находились контейнеры с растительным маслом и топливом. Мэр города Василий Гуляев заявил, что электроснабжение частично отсутствует, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 8 октября украинская армия ударила по ФОКу в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки погибли три человека. Киеву пригрозили мощным ответом на удар по Белгороду.
