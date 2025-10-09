Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 06:00

Российские дроны поразили портовую инфраструктуру под Одессой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Ночью российские беспилотники нанесли удары по целям в Черноморске Одесской области. По данным украинских источников, после атаки в городе были зафиксированы отключения электроэнергии.

Взрывы в Черноморске. Видео © X / _Deniel979_

Отмечается, что в результате попаданий возникли возгорания в нескольких зданиях, в том числе на территории порта, где находились контейнеры с растительным маслом и топливом. Мэр города Василий Гуляев заявил, что электроснабжение частично отсутствует, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 8 октября украинская армия ударила по ФОКу в посёлке Маслова Пристань Белгородской области. В результате атаки погибли три человека. Киеву пригрозили мощным ответом на удар по Белгороду.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
