Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 06:14

Покаяние на русском: Немецкий политик Нимайер извинился за блокаду Ленинграда

Немецкий политик Нимайер попросил прощения за блокаду Ленинграда по-русски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и на русском языке попросил прощения за блокаду Ленинграда. Об этом немецкий политик заявил, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — сказал он.

Он добавил, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн, испортивших отношения между странами. Нимайер также заявил, что вспоминает о блокаде Ленинграда и склоняет голову перед погибшими, подчеркнув, что немцы не хотят повторения подобной трагедии. Присутствующие в зале встретили слова политика аплодисментами.

«Без этого не было бы расширения»: Немецкий политик раскрыл ключевое событие для НАТО
«Без этого не было бы расширения»: Немецкий политик раскрыл ключевое событие для НАТО

Ранее сообщалось, что глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер столкнулся с серьёзными проблемами: его немецкий паспорт оказался заблокирован. Он подал прошение о политическом убежище в РФ и рассчитывает на получение российского гражданства. Нимайер узнал о блокировке паспорта, когда пытался вернуться из ОАЭ в Германию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Германия
  • Великая Отечественная война
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar