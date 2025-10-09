Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер публично и на русском языке попросил прощения за блокаду Ленинграда. Об этом немецкий политик заявил, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.

«Уважаемые дамы и господа, я прошу прощения за блокаду Ленинграда», — сказал он.

Он добавил, что немцы, приезжающие в Россию, ощущают последствия двух мировых войн, испортивших отношения между странами. Нимайер также заявил, что вспоминает о блокаде Ленинграда и склоняет голову перед погибшими, подчеркнув, что немцы не хотят повторения подобной трагедии. Присутствующие в зале встретили слова политика аплодисментами.

Ранее сообщалось, что глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер столкнулся с серьёзными проблемами: его немецкий паспорт оказался заблокирован. Он подал прошение о политическом убежище в РФ и рассчитывает на получение российского гражданства. Нимайер узнал о блокировке паспорта, когда пытался вернуться из ОАЭ в Германию.