Фотошоп или ИИ? Ренат Агзамов изменился до неузнаваемости, но подписчики ему не поверили

Известный кондитер и телеведущий Ренат Агзамов поделился в соцсетях фотографией своей новой спортивной формы, отметив, что достиг результата благодаря трёхмесячному челленджу с ежедневными отжиманиями.

«Честно отжимался 100 дней в разных уголках планеты! В итоге суммарно за эти 100 дней я отжался 10 000 раз. Я молодец! Можете меня поздравить», — подписал Ренат снимки.

Снимки вызвали живой отклик у подписчиков: одни выразили восхищение, другие усомнились в правдоподобности трансформации, предположив, что без дополнительных тренировок или помощи ИИ такого результата достичь невозможно. Некоторые комментаторы потребовали предоставить больше доказательств — фото и видео процесса. Среди шуток в комментариях прозвучало предложение пригласить к челленджу телеведущего Ивлева.

Ранее бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, рассказала в соцсетях о том, что после развода сумела похудеть и снова надеть платье, которое шила для участия в конкурсе красоты «Ростовская красавица — 2007». Она опубликовала эффектные снимки, отметив, что впервые надела этот наряд спустя 18 лет. По её словам, на результат повлияли спорт и, возможно, эмоциональное состояние, добавив, что отдых в Италии поможет поддержать форму.