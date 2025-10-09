Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 07:08

Фотошоп или ИИ? Ренат Агзамов изменился до неузнаваемости, но подписчики ему не поверили

Кондитер Агзамов после 100-дневного челленджа привёл себя в спортивную форму

Кондитер Ренат Агзамов. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Кондитер Ренат Агзамов. Обложка © Вадим Тараканов/ТАСС

Известный кондитер и телеведущий Ренат Агзамов поделился в соцсетях фотографией своей новой спортивной формы, отметив, что достиг результата благодаря трёхмесячному челленджу с ежедневными отжиманиями.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renat_agzamov

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renat_agzamov

«Честно отжимался 100 дней в разных уголках планеты! В итоге суммарно за эти 100 дней я отжался 10 000 раз. Я молодец! Можете меня поздравить», — подписал Ренат снимки.

Снимки вызвали живой отклик у подписчиков: одни выразили восхищение, другие усомнились в правдоподобности трансформации, предположив, что без дополнительных тренировок или помощи ИИ такого результата достичь невозможно. Некоторые комментаторы потребовали предоставить больше доказательств — фото и видео процесса. Среди шуток в комментариях прозвучало предложение пригласить к челленджу телеведущего Ивлева.

«Есть две вещи»: Алёна Свиридова раскрыла главные секреты стройности
«Есть две вещи»: Алёна Свиридова раскрыла главные секреты стройности

Ранее бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, Полина, рассказала в соцсетях о том, что после развода сумела похудеть и снова надеть платье, которое шила для участия в конкурсе красоты «Ростовская красавица — 2007». Она опубликовала эффектные снимки, отметив, что впервые надела этот наряд спустя 18 лет. По её словам, на результат повлияли спорт и, возможно, эмоциональное состояние, добавив, что отдых в Италии поможет поддержать форму.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar