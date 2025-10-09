Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 06:52

Медведев возложил венок к монументу советским воинам в Пхеньяне

Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Обложка © Telegram / Единая Россия. Официально

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Церемония прошла в парке Моранбон, где памятник был установлен в 1946 году в честь бойцов Красной армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. После возложения венка Медведев и представители российской делегации почтили память павших минутой молчания.

«Друзья вместе. Враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян
«Друзья вместе. Враги напрягаются»: Медведев сделал заявление по прибытии в Пхеньян

Напомним, что Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян 8 октября с официальным визитом по приглашению Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Российская делегация приняла участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине со дня основания ТПК.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Единая Россия
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar