Медведев возложил венок к монументу советским воинам в Пхеньяне

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Церемония прошла в парке Моранбон, где памятник был установлен в 1946 году в честь бойцов Красной армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. После возложения венка Медведев и представители российской делегации почтили память павших минутой молчания.

Напомним, что Дмитрий Медведев прибыл в Пхеньян 8 октября с официальным визитом по приглашению Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи. Российская делегация приняла участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине со дня основания ТПК.