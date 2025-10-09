Выбросивший дочь из окна уфимец стоял на учёте у психиатра

Уфимец, который выбросил собственную дочь из окна, состоял на учёте у психиатра. Как пишет SHOT, его задержали в квартире в одних трусах.

Обстановка у дома на улице Ульяновых в Уфе, где мужчина выкинул из окна дочь. Видео © Telegram / SHOT

Мужчина начал буянить в своей квартире на улице Ульяновых. Сообщается, что он сначала полностью разгромил кухню и комнаты, выбрасывая вещи из окна, среди которых были детские игрушки и одежда. Кульминацией стало то, что он сбросил с четвертого этажа свою трёхлетнюю дочь.

Предположительно, у мужчины произошло острое обострение психического заболевания.

Правоохранители задержали дебошира прямо в квартире, где он находился в одном нижнем белье. Свои действия он объяснить не смог.

К счастью, девочка осталась жива, но сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

