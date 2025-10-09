Россиянин «сорвался» и вышвырнул трёхлетнюю дочь из окна, пока жена с сыном уехали на отдых

В Уфе отец выбросил из окна четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Правоохранители прибыли в квартиру, где было совершено преступление. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Башкортостан

«Сегодня утром около 09.00 часов 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвёртом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе свою трёхлетнюю дочь. В крайне тяжёлом состоянии девочка доставлена в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, в момент инцидента отец с дочерью находились в квартире одни, так как мать ребёнка со старшим сыном выехали в санаторий в другой регион.

По данным СМИ, мужчина совершил такой зверский поступок с собственным ребёнком из-за нервного срыва.

На место происшествия незамедлительно выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района города Уфы Рустам Ишмухаметов. В прокуратуре пояснили, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. Ход и результаты доследственной проверки находятся на строгом контроле прокуратуры.