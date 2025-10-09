В Батайске задержали похитителей аккумуляторов для БПЛА

В Батайске задержаны двое подозреваемых в хищении аккумуляторов для беспилотников на сумму свыше 6 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Силовую поддержку при задержании оказывали сотрудники Росгвардии. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Двоих подозреваемых в хищении аккумуляторных батарей для БПЛА задержали мои коллеги из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Батайску», — говорится в сообщении Волк.

По предварительным данным, один из злоумышленников ранее работал на предприятии по производству металлических конструкций и был осведомлён о системе охраны. После увольнения он вместе с сообщником в течение полутора месяцев регулярно проникал на территорию организации и похищал аккумуляторы.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых было обнаружено и изъято 668 аккумуляторных батарей, которые впоследствии возвращены законному владельцу. Операцию по задержанию проводили при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело, обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Ранее Федеральная служба безопасности обнародовала видеоматериалы, запечатлевшие задержание трёх лиц, предположительно являющихся агентами украинских спецслужб. По данным ФСБ, они планировали совершить подрыв автомобиля руководителя одного из петербургских оборонных предприятий. Взрывное устройство было спрятано в тайнике, устроенном на одном из городских кладбищ. Один из подозреваемых использовал маскировку, изображая бабушку с тростью.