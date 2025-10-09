Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 07:36

Россиянам раскрыли главные техники для борьбы с импульсивными покупками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ad-foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ad-foto

Финансовая грамотность представляет собой осознанную модель управления личными средствами, основанную на ясном понимании своих действий и эмоций. По мнению экспертов, именно она противопоставляется неосознанному поведению, при котором покупки используются для компенсации внутренней пустоты, одиночества или скуки, что в крайних проявлениях превращается в шопоголизм.

Современные маркетинговые технологии, особенно в онлайн-среде, целенаправленно эксплуатируют эту уязвимость, поощряя спонтанные траты. Постоянная доступность магазинов, персонализированные предложения и навязчивые уведомления ослабляют самоконтроль, а видео с распаковками создают иллюзию быстрой радости, передаёт 360.ru.

Для формирования осознанного финансового поведения эксперты рекомендуют ряд техник. К ним относится установление лимитов на траты, отключение push-уведомлений от торговых платформ и тренировка внимания при использовании соцсетей.

Перед каждой покупкой полезно задавать себе вопрос, что именно она изменит в жизни, а также выдерживать паузу в 12-24 часа перед оплатой, что позволяет эмоциям улечься. Изучение негативных отзывов и рефлексия по поводу истинных чувств от шопинга также помогают отделить реальную потребность от сиюминутного импульса.

Психолог назвал способ избежать спонтанных покупок
Психолог назвал способ избежать спонтанных покупок

Ранее шопоголизм назвали такой же зависимостью, как наркоманию и алкоголизм. Остановить бесконечный шопинг сложно, но реально. Осознайте, что мелкие траты — это лишь быстрый, но недолгий всплеск эмоций. Намного продуктивнее копить на одну, но значимую цель — такая покупка подарит больше радости.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar