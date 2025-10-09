Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас констатировала, что Украина не сможет самостоятельно добиться значительных успехов в конфликте с Россией. В интервью Die Zeit она призвала «наращивать поддержку Киева».

Каллас сообщила, что Украина намерена вернуть «свои» территории. Она также убеждена, что при сохранении западной помощи, Украина якобы сможет добиться значительных успехов в «освобождении» земель и ослаблении позиций России.

«Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку. Чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров», — сказала Каллас.

Ранее Life.ru сообщал, что российское влияние в Европе сохраняется через различные каналы дипломатии. Как заявил эксперт, миллионы русскоязычных граждан в ЕС создают основу для применения мягкой силы через общественные, научные и партийные связи.