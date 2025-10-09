Валдайский форум
9 октября, 07:59

Медведев: КНДР продолжит всесторонне развиваться под руководством Ким Чен Ына

Обложка © Life.ru

Корейская Народно-Демократическая Республика под руководством Ким Чен Ына будет продолжать развиваться по всем направлениям. Такое заявление на переговорах с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Ён Воном сделал председатель партии «Единая Россия», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Уверен, что под руководством генерального секретаря Трудовой партии Кореи и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына КНДР и впредь будет продвигаться по пути всестороннего развития и процветания», — сказал он.

Медведев подчеркнул значимость стратегического курса КНДР и выразил уверенность в его продолжении. По его словам, страна движется в сторону стабильного роста и укрепления своих позиций на международной арене.

Ранее КНДР предупредила США о готовности принять военные и технические меры в ответ на рост американского военного присутствия в регионе. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что если Вашингтон продолжит усиливать вооружённые силы, это вынудит Пхеньян предпринять соответствующие действия для устранения новых угроз и сохранения баланса сил. Заявление прозвучало на открытии выставки вооружений «Развитие обороны государства — 2025».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

