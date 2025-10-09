ФСБ рассекретила архив о военных преступлениях Финляндии в Карелии в 1944 году

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные документы, свидетельствующие о военных преступлениях финских подразделений в Карелии в 1944 году. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

В рассекреченных материалах содержатся данные о расправах над ранеными бойцами и командирами 301-го и 304-го гвардейских стрелковых полков у деревни Пуску-Сельга и в районе Кото-Ярви летом 1944 года. Согласно документам, финские военнослужащие жестоко убили более 80 раненых красноармейцев, применяя особо изуверские методы.

«Ответственность за эти воинские преступления в полной мере несут их командиры», — подчёркивает ФСБ.

Расследование, проведённое специальной комиссией советской военной контрразведки «Смерш», установило, что преступления совершили военнослужащие 1-го и 2-го батальонов 4-го пехотного полка 8-й финской пехотной дивизии. В ФСБ отметили, что на момент совершения преступлений дивизией командовал генерал-майор Антти Кяярияйнен, а полком — полковник Яакко Сакари Симелиус, который в послевоенные годы занимал пост командующего Силами обороны Финляндии.

Документ № 8212/3 сообщает о 71 погибшем, захороненном в братской могиле. 68 из них – бойцы 1-го батальона 301-го ГСП, павшие под Пуску-Сельгой 28 июня, были опознаны. Трое были обезображены настолько, что их имена остались неизвестными.

В ведомстве провели историческую параллель, указав, что в Советском Союзе гитлеровские генералы за аналогичные преступления приговаривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

