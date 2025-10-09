Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 07:55

Рабочий погиб, дотронувшись до грузовика в Петербурге

Обложка © Life.ru

Рабочий погиб на стройке в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга. Он прикоснулся к двери грузовика и упал замертво. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, во время разгрузки щебня самосвал зацепился кузовом за линию высоковольтных проводов. Когда к двери прикоснулся рабочий, его ударило током. Погибший — 35-летний приезжий из Армении. Правоохранительные органы проводят проверку.

А ранее в Брянской области мужчина получил сильный удар током во время рыбалки и остался инвалидом. Суд обязал компанию «Брянскэнерго» выплатить пострадавшему часть компенсации.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
