ВС России нанесли удар «геранями» по порту Ильичёвск в Одессе

Сегодня ночью Вооружённые силы России нанесли мощный удар по порту Ильичёвск в Одессе, где принимали натовское вооружение. Атака велась при помощи ударных беспилотников «Герань-2».

ВС РФ нанесли удар «геранями» по порту Ильичёвск в Одессе. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Основной удар пришёлся на морской порт Черноморска, который ВСУ использовали для приёма вооружения из-за рубежа и запуска безэкипажных катеров. Интенсивность удара была такой высокой, что за семь минут по порту было выпущено 14 российских беспилотников. Кроме того, под удар попал энергетический объект, что привело к перебоям с электричеством в регионе.

Ранее российские беспилотники нанесли удары по целям в Черноморске Одесской области. После атаки в городе зафиксировали отключения электроэнергии. В результате попаданий возникли возгорания в нескольких зданиях, включая территорию порта, где находились контейнеры с растительным маслом и топливом. Электроснабжение в городе частично отсутствует, а критическая инфраструктура переведена на резервное питание.