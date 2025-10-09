«Подушечное меню»: В России набирает обороты «сонный туризм»

Новым трендом в туристической сфере России становятся так называемые «сонные» туры — кратковременные путешествия, ключевой задачей которых является обеспечение гостям возможности полноценно отдохнуть и погрузиться в глубокий сон. Об этом в интервью «Радио 1» заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Наши люди много работают, сильно устают, недосыпают, поэтому интерес к этому направлению растёт», — прокомментировал он.

Специалист связал растущий спрос на такое направление с переутомлением и постоянным недосыпом среди жителей страны, добавив, что основными клиентами являются активные лица 30-40 лет. Ромашкин сообщил, что современные отельные операторы быстро реагируют на новый запрос, создавая комплексные условия для сна.

Речь идёт об оснащении номеров ортопедическими матрасами, системами затемнения, усиленной шумоизоляцией и специальными гаджетами. Эксперт уверен, что это сформировавшаяся потребность, а не каприз, и предложил в качестве инновации внедрение в отелях «подушечного меню» с выбором аксессуаров для сна.

