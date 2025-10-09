Венгрия согласилась с запретом поставок российского СПГ в ЕС

Венгрия отказалась от попыток добиться исключений из предложения Еврокомиссии о полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на источники.

До этого Будапешт пытался добиться для себя исключений, чтобы продолжить получать российский газ. Однако сейчас Венгрия не стала настаивать на изменениях в 19-м пакете санкций. теперь основными препятствиями для принятия нового пакета остаются позиции Словакии и Австрии. Но Братислава может согласиться на условия либо к заседанию глав МИД стран ЕС 20 октября, либо к саммиту ЕС 23 октября.

Австрия, в свою очередь, продолжает настаивать на «специальном отступлении» для разморозки российских активов на сумму €2 млрд для передачи Raiffeisen Bank, что вызывает критику со стороны Германии и ещё десяти стран ЕС. Это может привести к наложению вето на весь пакет санкций.

Ранее страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении передвижения российских дипломатов внутри блока. Это стало возможным после того, как Венгрия отозвала своё вето по данной инициативе. Для принятия пакета санкций требуется единогласная поддержка всех стран союза.