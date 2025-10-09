Генерал-лейтенант Алаудинов заявил, что его критикуют только враги России

Командир чеченского подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов ответил на критику в свой адрес, заявив, что подобным занимаются исключительно противники России. Его слова приводит телеграм-канал «Россия — страна героев!».

Командир «Ахмата» убеждён, что негативные отзывы о нём исходят только от тех, кто выступает против России. Он заявил, что подобные нападки свидетельствуют о правильности его курса. Он также вспомнил о своих первых шагах на службе в МВД Чечни.

«Обо мне гадости пишут только враги России», — заявил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Апти Алаудинов возглавил спецназ «Ахмат» благодаря лидерским качествам и боевому опыту, проявленным во время контртеррористических операций в Чечне. Он подчеркнул его преданность и ответственность к делу, а также лидерские качества на занимаемом посту.