Польская армия на подъёме: Политолог раскрыл, кого на самом деле опасается Варшава

Польские медиа сообщают о планах по запуску в ноябре всеобщей военной подготовки в стране. До завершения текущего года оборонное ведомство намерено провести обучение для нескольких тысяч граждан, а в следующем году эта цифра может вырасти до 30 тысяч. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал цели Варшавы.

По его словам, хотя первоначально может сложиться впечатление о подготовке к потенциальному столкновению с Россией, у польского руководства другое видение ситуации.

«Надо обратить внимание, что с недавнего времени Польша стала усиливать свои войска на польско-немецкой границе. Варшава вполне рассматривает возможный конфликт как раз с Германией», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, ключевым фактором являются реваншистские настроения, наблюдаемые в Берлине. В текущей нестабильной ситуации в ЕС, Варшава опасается, что Германия попытается вернуть территории Восточной Пруссии, которые отошли к Польше после Второй мировой войны.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о привлечении Вооружённых сил для поддержки Пограничной службы на границах с Германией и Литвой. Военные подразделения будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы.