9 октября, 09:01

«Совсем обезумел»: На Западе жёстко раскритиковали нападки Зеленского на Россию

Аналитик Кошкович заявил, что Зеленский совсем обезумел из-за нападок на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский, похоже, окончательно сошел с ума в попытках довести Россию до энергетического коллапса. Таким мнением в соцсети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит», — написал он.

Таким образом аналитик отреагировал на слова Зеленского об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подверг резкой критике депутатов от правящей партии «Слуга народа». Он выразил недовольство недостаточными усилиями парламентариев, активистов и журналистов в формировании позитивного международного образа Украины среди западных партнёров.

Мария Любицкая
