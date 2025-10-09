«Совсем обезумел»: На Западе жёстко раскритиковали нападки Зеленского на Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский, похоже, окончательно сошел с ума в попытках довести Россию до энергетического коллапса. Таким мнением в соцсети Х поделился аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Эх, этот человек совсем обезумел. Он пытается подтолкнуть Россию к энергетическому кризису. Потом мы смотрим, как он жалуется: «Почему мы?!», когда его энергетическая инфраструктура горит», — написал он.
Таким образом аналитик отреагировал на слова Зеленского об ударах по российским промышленным и нефтеперерабатывающим объектам.
Ранее Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде подверг резкой критике депутатов от правящей партии «Слуга народа». Он выразил недовольство недостаточными усилиями парламентариев, активистов и журналистов в формировании позитивного международного образа Украины среди западных партнёров.
