Что о вас расскажет ваше тело после смерти: Откровения судмедэксперта

Процедура патолого-анатомического исследования способна раскрыть подробности о заболеваниях, полученных травмах и привычках умершего при жизни. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщил врач-судмедэксперт Виктор Козылбаев.

«С помощью вскрытия врач-судмедэксперт устанавливает причину смерти и не только, узнаёт о здоровье человека при жизни. Например, можно выявить заболевания, травмы, отравления и другие патологии. По состоянию органов и тканей становятся понятны привычки человека: курил ли он, употреблял ли алкоголь или наркотики», — рассказал Козылбаев порталу «Страсти».

По его словам, состояние лёгочной ткани может свидетельствовать о пристрастии к табаку, а концентрация вредных компонентов в органах – об интоксикации, вызванной алкоголем или иными ядовитыми соединениями. Дополнительно можно получить информацию о рационе питания, степени двигательной активности и прочих аспектах повседневной жизни.

Основной задачей исследования он назвал установление причины смерти. Специалист добавил, что в ходе процедуры также определяется время наступления летального исхода, а по состоянию внутренних органов можно судить о физической активности и рационе питания человека.

Отвечая на вопрос о возможной двигательной активности после смерти, эксперт категорически опроверг такую возможность. Козылбаев пояснил, что за движения иногда принимают посмертные мышечные сокращения, вызванные биохимическими процессами в тканях, которые не являются признаком жизни.

