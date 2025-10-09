Почти 60% территории России уже покрыто снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд проинформировал ТАСС о беспрецедентной для начала октября ситуации с осадками. По его оценке, уже около 60 процентов территории страны укрыто снегом, и этот ландшафт, по его словам, не претерпит изменений до конца текущей недели.

Метеоролог уточнил, что мощность снежного покрова варьируется: в Якутии она достигает существенных 13–18 сантиметров, а на Таймыре фиксируется от 14 до 16 см.

Вильфанд отметил, что практически весь Дальневосточный федеральный округ уже оказался во власти снега. Исключениями, как он пояснил, являются Амурская область, южные районы Хабаровского края и Приморье, где температура воздуха остается выше климатической нормы. Однако по его прогнозу, к концу недели снежный покров должен установиться и в Амурской области. Он также добавил, что в Сибирском федеральном округе снег уже лежит повсеместно, и небольшое увеличение площади снегового покрова ожидается на востоке Уральского федерального округа, включая ХМАО.

А ранее Life.ru писал, что в октябре в России пройдут затяжные дожди. По словам специалиста, особенно ясной погоды пока что ждать не приходится, поскольку всё будет определяться атлантическими циклонами.