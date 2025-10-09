В Симферополе люди ехали в душном автобусе с мёртвой пассажиркой

В рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Новороссийск — Симферополь, пассажиры в течение получаса находились рядом с умершей женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

В сообщении говорится, люди считали, что пенсионерка спала всю дорогу, поэтому никто ничего не заподозрил. Всё стало известно, как пассажиры прибыли в Симферополь.

«Когда приехали в Симферополь, её попытались разбудить, тогда и поняли, что бабушка скончалась. Из-за чего — никто не знает», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в салоне транспортного средства могло быть очень душно, что потенциально могло повлиять на состояние здоровья пассажирки. Окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которая будет проведена в ближайшее время.

